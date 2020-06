Uccise pusher tunisino con 81 coltellate, 17 anni in Appello

La Corte d'Assise d'Appello di Milano mercoledì ha confermato la condanna a 17 anni per Manuel Rossi, 30enne di Brescia accusato di omicidio. Il delitto si è consumato il 12 aprile del 2016: Rossi era con la fidanzata Giulia Taesi quando a Erbusco, nel Bresciano, ha ucciso con 81 coltellate il 48enne tunisino Riad Belkahla per un debito di droga di mille euro.



La Cassazione aveva annullato il processo di secondo grado celebrato a Brescia e nel secondo appello i giudici hanno escluso l'aggravante della premeditazione. La fidanzata Giulia Taesi è stata condannata in secondo grado a 16 anni di reclusione.