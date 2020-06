Coronavirus, l'Oms: "Gli asintomatici possono trasmetterlo"

"Dall'inizio di febbraio, abbiamo detto che le persone asintomatiche possono trasmettere Covid-19, ma abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per stabilire l'entità della trasmissione asintomatica. La ricerca è in corso". Con queste parole il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è tornato in conferenza stampa a Ginevra sulla questione della contagiosità degli asintomatici.



"Nel briefing stampa di lunedì, la mia collega e amica Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, ha risposto a una domanda di un giornalista sulla misura in cui Covid-19 viene diffuso da persone che non mostrano sintomi. E ha anche tenuto una sessione di Facebook Live per spiegare ciò che sappiamo e che non sappiamo sulla trasmissione asintomatica e per rispondere alle domande dei giornalisti e del pubblico", ha detto il Dg. "Il dibattito è importante e ben accetto per far progredire la scienza", ha concluso.