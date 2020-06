Floyd, la polizia di Minneapolis rompe con il sindacato

Il dipartimento di polizia di Minneapolis, dove lavoravano i quattro agenti incriminati per l'uccisione di George Floyd, si ritirerà dai negoziati contrattuali con il sindacato di polizia, spesso visto come troppo corporativo. Lo ha annunciato il capo dello stesso dipartimento Medaria Arradondo, definendolo il primo passo per una riforma vera dopo la morte dell'afroamericano. Il dirigente ha spiegato che intende rivedere il contratto per impedire abusi e violenze e sanzionare più tempestivamente gli agenti.