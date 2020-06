Ue, Gentiloni, fiducioso su intesa a luglio sul Recovery Fund

Il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, si è detto "fiducioso" sulla possibilità di raggiungere un accordo tra i governi sul Recovery Fund a luglio. "Sono ottimista sul fatto che raggiungeremo un accordo" anche se non al Consiglio europeo del 19 giugno, ha spiegato Gentiloni intervenendo in teleconferenza al Delphi Economic Forum. "Avremo un nuovo Consiglio europeo tra un mese, di persona, sotto presidenza tedesca e in quella occasione sono fiducioso che un accordo sia possibile", ha detto Gentiloni.