Colleferro, rissa a calci e pugni con la "risorsa"

La notte scorsa, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione di Gavignano, con l'assistenza dei colleghi dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, Roma, hanno arrestato tre persone - un 21enne colombiano e residente ad Artena ed una coppia di Colleferro, di 39 e 35 anni, tutti con precedenti - con l'accusa di rissa aggravata. I tre, per futili motivi e in evidente stato di ubriachezza, hanno iniziato a litigare al di fuori di un bar di Colleferro e dalle parole sono passati ai fatti, iniziando a colpirsi a vicenda con calci e pugni.



I Carabinieri, giunti sul posto, superando la folla venutasi a creare al di fuori dell'esercizio commerciale, li hanno bloccati mentre erano ancora intenti a colpirsi violentemente. Una volta sedata la rissa, gli arrestati sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro, dove sono stati medicati per le contusioni alle mani e agli zigomi. Al termine del rito direttissimo presso il Tribunale di Velletri, per il 39enne sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per il 21enne e per la 36enne l'obbligo di firma in caserma.