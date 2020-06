Grimoldi: "Rimuovere la statua di Montanelli? Come rimappare Milano"

"Nella loro foga iconoclastica i Sentinelli, e altre vari Kompagni rossi, chiedono la rimozione della statua di Indro Montanelli negli omonimi giardini di Milano per via di sua vicende personali giovanili, quando la statua è dedicata al grande giornalista che ha raccontato l’Italia con la schiena dritta, prendendosi anche le pallottole delle Brigate Rosse che lo gambizzarono.

Se però la furia rossa vuol rimuovere statue, targhe, nomi delle vie allora dovrà rifare mezza toponomastica di Milano se il criterio adottato è il loro: lasciamo una statua dedicata al generale Cadorna che faceva fucilare i soldati che al fronte arretravano o scappavano in battaglia?".



"Lasciamo una strada al generale Cialdini che represse il brigantaggio in meridione con stragi di familiari o paesani dei briganti?

O vogliamo parlare del generale Lamarmora che ha represso nel sangue dei cittadini una sommossa a Genova? Se vogliono rimappare tutta la città...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.