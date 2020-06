Coronavirus, il ritorno dei thugs

Opposizioni a caccia di teste da far cadere, in Regione Lombardia, per la gestione del coronavirus. E giornali che titolano, come il Corriere, "Primo scossone", lasciando presagire che ce ne saranno altri. Persone dalla memoria corta, che non considerano che la Sanità in Lombardia è un'eccellenza e che se il focolaio del coronavirus avesse colpito in altre Regioni meno attrezzate anziché al Nord, sarebbe stata strage. E saremmo ancora in lockdown, altro che "liberi tutti". Persone che, per fini politici in realtà, accusano Fontana di non aver saputo gestire l'emergenza covid (e già una prima testa, quella di Luigi Cajazzo, è caduta) e fingono di non sapere che le tre città lombarde più contagiate, Milano, Bergamo e Brescia, sono a guida Pd e non a guida Lega.



Persone che dimenticano quanto siano stati tragici quei giorni in cui non si trovavano - e non si trovano ancora - reagenti e guanti, prim'ancora che camici e mascherine. E dunque poco importa se una ditta come quella del cognato di Fontana, per la quale la somma di 500mila euro son la mancia al tavolo del ristorante la sera, secondo Report ed Il Fatto Quotidiano abbia ricevuto una commessa (donazione, s'è detto dopo) per vendere camici alla Regione, peraltro a prezzi di costo. Persone che si accaniscono contro Fontana e dimenticano la passerella di politici, virologi, sindaci Pd, che nelle prime settimane facevano la fila in tv per dire che non c'era alcuna emergenza, che la "situazione era sotto controllo", che la paura del virus era "razzismo contro i cinesi", che organizzavano aperitivi per stare tutti assieme, che dicevano che "le persone mettevano le mascherine contro lo smog e non contro il virus", che "non c'era nessun pericolo in Italia, solo due malati, una vergogna...".



Ora la colpa di tutto viene data a Fontana. Si dice che abbia commesso errori. E gli altri, a partire da Roma, che facevano? Guardavano e tacevano? O sbagliavano anche loro? Perchè ancora oggi c'è qualche virologo che ci viene a dire che guanti e mascherine sono inutili. Centinaia di esperti medici al Governo e nessuno che abbia saputo dare delle linee guida precise, salvo copiare quelle fornite sin da subito da Fontana. Migliaia di scienziati al lavoro da sei mesi e non uno che abbia saputo trovare un cazzo di vaccino efficace.



Troppo comodo allora scaricare sulla Sanità lombarda. Ci piacerebbe leggere i dati di altre Regioni, se ci sono. Qualcuno li ha visti? E intanto "finché c'è la fiducia vado avanti", dice oggi l'assessore alla Sanità lombarda Giulio Gallera in un'intervista a Il Giornale. "Non ho motivo di ritenere il contrario e svolgo appieno il mio incarico, con grande fatica fisica ma con assoluta determinazione" anche perché, aggiunge Gallera, "dobbiamo prepararci a un'eventuale seconda ondata". Per l'assessore, scrive una nota Agenzia di stampa sbagliandone il nome e chiamandolo "Galera", "lo scossone al vertice della Sanità lombarda che ha portato il direttore generale Luigi Caiazzo che ha gestito l'emergenza a diventare vicesegretario regionale mentre al suo posto arriva dagli Spedali Civili di Brescia Luigi Trivelli non significa che inizino a saltare le poltrone ma significa che "rafforziamo la squadra". "Abbiamo affrontato uno tsunami e i nostri uomini hanno fatto un lavoro egregio senza libretto delle istruzioni", sostiene l'assessore mentre "dai primi di aprile in poi abbiamo subito un attacco politico violento da parte di chi, non essendo mai riuscito a vincere con i voti, ha provato a deformare la realtà, un'azione di sciacallaggio politico pesante".