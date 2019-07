De Magistris: “Andavo a caccia di marioli. Salvini fa crimini contro l’umanità”

Napoli non è italiana, questa volta ad affermarlo non è qualche razzista o territorialista, ma lo stesso Sindaco della città, che indirettamente esclude i partenopei dal palinsesto Nazionale nel momento in cui annuncia che i porti del paese sono aperti, in barba alle leggi italiane.



"In questo Paese si ribaltano la verità e la realtà: chi salva vite viene arrestata, come Carola; chi tiene in ostaggio persone in barca non ha conseguenze. Questo è un terreno di scontro, stanno preparando altro. C'è una motivazione per tutto questo: ci sarà un processo contro i responsabili dei crimini contro l'umanità e le ong sono i testimoni, hanno le registrazioni". Non gli scafisti, non chi finanzia l’immigrazione clandestina, non chi sperona motovedette, non chi mette a repentaglio la vita dei nostri militari e si oppone ai dettami legali ed all’alt militare, ma Matteo Salvini è il delinquente.



"Il porto di Napoli è aperto, l'ho detto alla Sea Watch a suo tempo lo ripeto ora. Stiamo costruendo una piccola flotta, velieri, gommoni, barche perché siamo disposti ad andare a soccorrere. Voglio vedere se si fa un maxiprocesso, abbiamo anche l'aula bunker... un de Magistris+700. Da magistrato a sindaco sono 120 i procedimenti a mio carico. Perché sono un mariolo? No perché facevo la caccia ai marioli..."



De Magistris è pronto, non riuscirà a salvare la sua città dal dissesto, dall’immondizia e dalle blatte, ma porterà in città molti irregolari. Non una considerazione sui trasporti, quasi inesistenti, precari, affollati in maniera disastrosa. Non una considerazione sulla sanità, dove mancano medici ed infermieri, e sul lavoro, dove chi ha uno straccio di diploma è costretto ad emigrare. L'amministrazione comunale ha altre priorità - bisogna capire se coincidano con quelle dei cittadini.