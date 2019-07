Proiettile contro Salvini. Il ministro: "Oltre cento minacce di morte"

"Un altro proiettile indirizzato a me, intercettato dalla Polizia a Sesto Fiorentino. Oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di me da quando sono ministro. Evidentemente le parole di odio di certa sinistra convincono certe menti malate, ma sicuramente non mi fanno paura. Anzi, mi fanno ancora più forza e voglia di combattere criminali di ogni genere". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.