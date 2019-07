Anelli replica ai compagni: “Richiesta di audire presidente Fontana è basata sul nulla”

“Oggi il PD lombardo chiede al governatore Fontana di intervenire nell’aula del consiglio regionale su fantomatici fondi russi dati alla Lega. Ma su cosa dovrebbe intervenire il Presidente Fontana? Su un’inchiesta che fino ad oggi non ha nessun riscontro oggettivo? Le affermazioni dei consiglieri PD Peluffo e Pizzul mi sembrano totalmente fuori luogo”. Così il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, replica agli esponenti regionali PD Vinicio Peluffo e Fabio Pizzul.



“Stiamo parlando di illazioni giornalistiche – continua Anelli – a cui viene dato risalto mediatico solo per mera convenienza politica, uno scandalo basato sul nulla. Si tratta solo di un goffo tentativo di screditare Matteo Salvini e la Lega, in un momento in cui il nostro movimento è in forte crescita di consensi”.