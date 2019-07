Nuovo libro di Lissoni: Islam segreto

C'è un Islam poco noto, ben lontano dai luoghi comuni a cui siamo abituati e ai quali ci ha abituato il fondamentalismo islamico che si riconosce nell'Isis o in al-Qaeda, nelle posizioni integraliste e nell'intolleranza. In realtà c'è molto altro, c'è una tradizione magico-esoterica ignota ai più, spesso osteggiata dall'Islam più rigoroso e più legata alle radici ebraico-cristiane dell'Occidente. E' il caso dei mistici dervisci, ma anche dei pensatori e filosofi iraniani che, centinaia di anni prima, avevano teorizzato ciò che la moderna astronomia va pensando a proposito di altri mondi e altri universi.



Nel libro di Lissoni c'è questo e molto altro ancora: ci sono gli UFO e il paranormale, ci sono i misteri di Atlantide e delle piramidi, ci sono le conoscenze anacronistiche e le leggende sui demoni Jinn. Il libro è stato edito, fresco fresco, da Enigma Edizioni. E come al solito è imperdibile. Perché contiene informazioni che non troverete da nessuna altra parte, frutto di anni di ricerche e di contatti con saggi e studiosi del mondo di lingua araba.