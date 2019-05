L'ultima di Monti: "Se vincono i sovranisti sarà guerra mondiale"

Se alle Europee dovessero vincere i sovranisti, sarà la Terza Guerra Mondiale. Ci mancava solo questa, in stile piaghe d'Egitto e apocalisse, e a spararla questa volta è stato l'ex premier Mario Monti, a margine della presentazione di uno libro del giornalista David Parenzo a Roma. "Se vincono i sovranisti sarà guerra mondiale. Altrimenti saremo solo isolati".



"Cambieranno le politiche europee e potrà aggregarsi l'unico obiettivo comune dei paesi sovranisti, che è ridurre di molto i poteri e il ruolo della Unione europea. Questo è lo scenario uno, che considero il più sfavorevole per tutti. Perché supponendo che vadano alla grande ci sarà prima questa riduzione del ruolo della Unione europea e poi quando questo ruolo sarà stato eliminato, distrutto e raso al suolo, tornerà la guerra in Europa", ha detto.



Già ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, aveva detto: "Agli italiani i prepotenti non piacciono. C'è stata una volta in cui l'Italia ha accettato un duce ma i ducetti o riescono a ottenere risultati o perdono velocemente consensi". Indovinate con chi ce l'aveva?