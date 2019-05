Omicidio a Ponte Sisto, arrestata "risorsa" rumena

Per l'omicidio della tunisina di 37 anni, Imen Chatboui a Ponte Sisto a Roma è stato arrestato oggi pomeriggio un cittadino rumeno senza fissa dimora. Il corpo della ex atleta e maratoneta era stato ritrovato la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto.



Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che hanno filmato il momento dell'omicidio è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed arrestare il presunto colpevole.