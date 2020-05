Silvia Romano, il flop propagandistico del Governo

Forse il giochino propagandistico s'è rotto in mano a Conte e Di Maio. Per stornare l'attenzione dal Mes e dalla patrimoniale che stanno per gettarci in capo colpa del coronavirus, il giorno della Festa della Mamma hanno trionfalmente celebrato a reti unificate la liberazione della giovane Silvia Romano. Che per inciso, appena scesa dall'aereo non li ha degnati di uno sguardo e, più che comprensibilmente, è corsa ad abbracciare i propri genitori, lasciando i due politici come due fessi che si guardavano fuori dalla porta, con l'espressione di chi dice: "E mo', che ffamo?".



C'è voluto l'intervento di un funzionario, che è corso incontro alla giovane per presentarle prima Conte (fugace stretta di mano) e subito dopo Di Maio (altrettanto fugace gomitata) per evitare che i due politici che tanto si sono spesi, ed hanno speso, rimanessero in disparte. E ciò nonostante, la ragazza li ha ignorati quasi subito, preferendo dispensare sorrisi ai giornalisti, via la mascherina.



Poi dopo, certo, le fotografie di rito. Ma anche la doccia fredda: la ragazza s'è convertita all'Islam (embé?), si fa chiamare Aisha, ha scelto felicemente e volontariamente la propria conversione, forse - maligna qualcuno - è persino incinta. Fatti suoi, diciamo noi. Si incazza invece Vittorio Sgarbi. Che via social, esplode: "Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica". "O si pente o è complice dei terroristi", scrive provocatoriamente. Ma il nodo è un altro, il riscatto.



"Il ministro PD De Micheli esulta per la liberazione della volontaria Silvia Romano. Ricordo che l'Italia e Giggino Di Maio non hanno fatto nessun lavoro di Intelligence, ma hanno semplicemente piegato la testa e pagato 4 milioni di euro per il suo riscatto, soldi che andranno a finanziare il terrorismo islamico". Lo ha scritto in un post di Facebook il consigliere provinciale della Lega alla Spezia Alessandro Rosson, pubblicando l'immagine della giovane liberata, con il simbolo del PD, come è apparsa su alcuni social dei Dem. L'ex Fratelli d'Italia, avvocato, ha scatenato un putiferio tra i suoi followers.



"Usa, Russia, Inghilterra, Cina non pagano riscatti", scrive Rosson; "che piccolo Paese siamo diventati o forse faceva comodo in questo periodo di difficoltà del Governo, che non riesce a mettere neanche poche centinaia di euro nelle tasche degli italiani pagarsi un po'di pubblicità?"...