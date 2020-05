Silvia Romano il giorno dopo: esplode la polemica

Come avevamo (facilmente) pronosticato, sui social impazza violentissima la polemica sul fatto che per la liberazione di Silvia Romano sarebbero stati pagati quattro milioni di euro. Una polemica che avvampa ancor più ferocemente in un momento in cui lo Stato batte cassa per l'emergenza coronavirus e lascia digiuni milioni di italiani rimasti senza soldi. E, sempre come avevamo predetto (senza essere Nostradamus, ma semplicemente guardando al modus operandi del passato) ad essere i più feroci sono i compagni, che sui social coprono di insulti e parolacce tutti coloro i quali si permettono soltanto di sollevare perplessità per l'entità della somma sganciata.



Ma onestamente, di cosa ci meravigliamo? L'Italia non è l'America, che per principio non tratta coi terroristi. L'Italia ha sempre trattato con un tutti: con la mafia ("trattativa Stato-mafia") sin dai tempi dello sbarco dei Mille di Garibaldi, con le Brigate Rosse, coi talebani, coi miliziani irakeni, con il capo del terrorismo panarabo Gheddafi. Con tutti, insomma. Ed ha sempre messo mano al portafoglio, ben sapendo che questo modo di fare avrebbe finito col favorire i criminali.

Non ci si stupisca dunque se, qualora dovesse venire confermato il pagamento per Silvia, anche questa volta non è stata fatta eccezione. D'altronde che si doveva fare, lasciarla nelle mani dei rapitori? Non abbiamo, come gli States, teste di cuoio super-addestrate che avrebbero potuto liberarla con un blitz. Abbiamo un altro genere di teste. Dunque, pagare e zitti.



Certo, le perplessità che si leggono sui social sono di questo tipo: ma se ama l'Africa e di sua spontanea volontà si è convertita, perché non è rimasta là? Era ancora da considerarsi ostaggio o moglie? si è chiesto qualcuno. Il problema in realtà è un altro, visto che non è la prima volta - si pensi alle due Simone - che cooperanti e volontarie finiscono nelle mani di terroristi ed è poi lo Stato, cioè tutti noi cittadini, a sganciare. E' lecito che per chi, scientemente, si reca in zone pericolose, ben sapendo che potrebbe finire sequestrato, sia poi la comunità a dover pagare? La Sgrena era in zona di guerra senza copertura assicurativa e, per liberarla, abbiam pagato noi, non lei.



Ma se parte della colpa l'ha chi si ficca volontariamente nei guai (non ci dicano che mancano strutture in Italia ove fare volontariato, per le zone a rischio ci sono i missionari di Santa Madre Chiesa, già votati al martirio) e non paga di tasca di sua, parte della responsabilità ce l'ha anche lo Stato, che dovrebbe impedire ai suoi cittadini di recarsi in zone di guerra o a rischio. Non lo fa, e allora paghi. Ben venga anche questo, dato che i soldi sono nostri. Ma paghi anche quando i cittadini sono in difficoltà a casa propria, messi in ginocchio da una pandemia di cui non siamo responsabili.



Sin dai tempi dell'Unità d'Italia, e dunque da un secolo e mezzo, manteniamo uno Stato scroccone e sprecone, che s'ingrassa alle spalle nostre (già negli anni Settanta Almirante diceva: "Italiani, voi lavorate cinque mesi per voi e sette per lo Stato"). Adesso che metta veramente mano al portafoglio e, senza indugi, rimborsi tutti quei lavoratori gettati in miseria dal coronavirus; la smetta di raccontarci balle e salvi quei potenziali quattro milioni di disoccupati. Perché il Governo quando vuole i soldi ce li ha. Dunque, li cacci senza tante storie. Per tutti.