Pandemia, il Cav: "Governo non all'altezza della situazione economica"

"Mi ha riempito il cuore di dolore e di angoscia la notizia dell'imprenditore napoletano suicida, per lui, i suoi familiari e i suoi collaboratori": questo uno dei temi dell'intervista a tutto campo, oggi su Libero, a Silvio Berlusconi, che aggiunge: "Chiudere l'azienda, lasciare a casa i collaboratori, per molti significa tradire la propria missione. Essere costretti a farlo non per propria colpa, ma per un evento sfortunato esterno, rappresenta la più amara delle ingiustizie".



Per l'ex premier, che sta trascorrendo il periodo di isolamento in Provenza nella casa della figlia Marina, l'emergenza sanitaria del Paese si sta trasformando in un disastro economico e il governo non pare all'altezza della situazione: "L'economia, oltre a meno tasse e meno burocrazia - afferma Berlusconi -, ha bisogno di una serie immediata di interventi che immettano liquidità nel sistema: contributi a fondo perduto e prestiti agevolati e garantiti per le aziende e le persone in difficoltà, incentivi fiscali, pagamento immediato dei debiti della Pubblica Amministrazione, sospensione delle scadenze tributarie, condizioni agevolate per risolvere le pendenze con il fisco. Il governo finora è stato sempre in ritardo e ha fatto troppo poco. Adesso non è il momento delle polemiche, ma spero che da qui in avanti vengano presi finalmente in considerazione i contributi costruttivi dell'opposizione".



"Il governo delle quattro sinistre - dice ancora il leader di Forza Italia - è lontanissimo, direi antitetico, rispetto alla nostra visione liberale e cristiana, ai nostri valori, ai nostri programmi. E anche un governo manchevole sul piano delle competenze e dell'esperienza, non scelto dagli elettori e non rappresentativo della maggioranza degli italiani. Ma è il governo in carica, e nell'emergenza dobbiamo offrire il nostro contributo al governo che c'è. Per la ricostruzione tuttavia occorre cambiare strada: guai se, come vorrebbe la sinistra, si prendesse a pretesto l'emergenza per un nuovo statalismo, nuove nazionalizzazioni, un ruolo dirigista dello Stato nell'economia. Quando sento esponenti di primo piano del Pd teorizzare che lo Stato debba entrare nella gestione delle aziende private che vengono aiutate, mi preoccupo davvero".