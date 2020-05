Scossa di terremoto a Roma. Paura all'alba

E' stato un brusco risveglio per Roma: alle 5.03 un forte boato si è distinto tra fulmini e tuoni che, con la pioggia, si erano abbattuti in quel momento sulla Capitale. Ci sono voluti pochi secondi per realizzare che quel boato era un sisma di magnitudo di 3,3 con epicentro a 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, nel Nord-Est poco oltre il Grande Raccordo Anulare.



La profondità è stata di 10 km e secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile non ci sono stati danni. Lo spavento però non è mancato: la scossa è stata avvertita in buona parte della città, in particolare nella zona Nord.