Silvia Romano, buonisti scatenati contro Salvini

Accantonata frettolosamente Greta Thunberg (ora la plastica serve eccome, in tempi di coronavirus), la Sinistra riscopre una nuova eroina, Silvia Romano. Eppure non ricordiamo che i rapiti dell'Anonima Sarda diventassero icone dei vecchi comunisti, ma tant'è. E parte immediato il fervorino anti-leghista. “La polemica di Salvini sulla liberazione di Silvia Romano arriva puntuale come gli acquazzoni di primavera. Non è il momento di sollevare questioni, se ci sono lati oscuri lo deciderà la magistratura”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta.



“E’ ora di ricordare a Salvini che le nostre autorità hanno l’obbligo di agire per liberare nostri connazionali eventualmente sequestrati all’estero", continua Satta, che dimentica che probabilmente è stato pagato un sostanzioso riscatto, che servirà ai jihadisti somali per sterminare e massacrare centinaia di loro connazionali, soprattutto cristiani. "Il Terzo Settore, la cooperazione internazionale sono una risorsa del nostro paese”, conclude Satta. Se ci costà così, non diremmo proprio.



"Come era prevedibile, la destra sta scatenando una caciara insopportabile su tempi e modi della liberazione di Silvia Romano e sulla sua conversione religiosa". Lo afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu. "Rimaniamo convinti", prosegue l'esponente di Leu, "che la salvezza di una vita umana va perseguita senza se e senza ma". "Se non fosse una vicenda drammaticamente seria", conclude Cento, "verrebbe da sorridere nel vedere questa nuova versione del partito della fermezza".