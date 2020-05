Silvia, Urso: "Il Copasir si occuperà del caso"

"È nostro dovere occuparcene anche perché una richiesta in tal senso è stata già esplicitata sulla stampa da uno degli esponenti della maggioranza nel Comitato e peraltro, lo abbiamo già fatto in altre occasioni sollecitando l'attività della nostra intelligence che anche in questo caso ha manifestato la sua indubbia efficienza. Ovviamente lo faremo nel limiti del nostro mandato che ci obbliga alla segretezza sulle informazioni che riceviamo e comunque sempre alla massima riservatezza". Lo afferma il senatore di Fdi e vicepresidente del Copasir Adolfo Urso secondo il quale il Copasir dovrà occuparsi della liberazione della cooperante Silvia Romano.



''Come avvenuto in passato in altre vicende che hanno riguardato il rapimento di italiani all'estero. I nostri referenti sono il governo e gli organi dell'intelligence, non altri'', spiega. Riguardo alle polemiche su un presunto pagamento di un riscatto, Urso si limita ad osservare: "Per quanto ci riguarda ogni informazione sarà sempre esaminata avendo ben cura del prioritario interesse alla sicurezza nazionale''.​