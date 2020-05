Silvia Romano, imam Milano: "Polemiche da inquisizione"

Il dibattito nato intorno alla conversione alla fede islamica di Silvia Romano, la cooperante di Milano rientrata in Italia dopo 18 mesi di prigionia, è una sorta di "tribunale dell'inquisizione" secondo Yahya Pallavicini, imam della moschea di via Meda di Milano e anche presidente del Coreis, la Comunità religiosa islamica italiana. "Ho l'impressione che sulla sua conversione", spiega, "si stia aprendo un dibattito esagerato, perché credo dovremmo essere tutti contenti che una cittadina italiana è stata liberata dai rapitori, è sana ed è a casa. Punto". "Se poi in questo percorso travagliato ha anche trovato e maturato, con consapevolezza e libertà, una scelta di fede e di cambiamento sono questioni sue personali anche complesse", ha aggiunto Pallavicini.



Secondo Pallavicini, in alcuni commenti "sembra quasi ci sia un rimorso per aver liberato una persona che è diventata musulmana: se avessero saputo" della conversione "l'avrebbero lasciata in mano ai rapitori? E' un pensiero inaccettabile".