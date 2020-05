Ruffino: "Ecatombe di Partite Iva, il Governo cambi rotta"

"Il drammatico calo delle nuove partite IVA deve indurre il governo a rivedere la politica fiscale messa in piedi durante l'emergenza. Il Mef ha registrato -8% nei primi due mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019, ma il calo si trasforma in un dimezzamento a marzo con meno 50% di nuove partite Iva. Il Mef dovrà disporre anche dei dati relativi non solo al calo delle nuove partite Iva ma anche alla cancellazione di attività economiche con partita Iva. Siamo di fronte a un'ecatombe delle attività economiche autonome, dal commercio alla ristorazione ai servizi alla persona (parrucchieri, centri di estetica). Di fronte a una vera e propria decimazione sociale, il Governo non ha ancora allestito una rete di protezione". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.



"Dal primo giugno altre migliaia di partite Iva, incalzate dalle scadenze fiscali, potrebbero finire nel grande cimitero dell'economia. Il Governo deve cambiare rotta: dichiarare una moratoria fiscale fino al 31 dicembre, come parte di una più generale politica di sostegno alle partite Iva", aggiunge la Ruffino.