Fase 2 in Liguria, Toti: "Corretti gli errori del Governo"

"Con la nostra ordinanza regionale abbiamo corretto alcune ingiustizie, come il fatto che gli alberghi fossero aperti e agriturismi e B&B no". Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, commentando le riaperture regionali previste nella fase 2. "Dal 18 maggio le Regioni devono tornare ad avere i poteri per decidere le riaperture dei loro territori, all'interno ovviamente di linee guida date dal Governo - ha scritto il governatore su Twitter - Servono le linee guida dell'Inail. Seguendo un cruscotto di numeri, che continueremo a monitorare costantemente, il Paese deve ripartire".



"Nella Fase 1 qualche forzatura da parte del Governo c'è stata e in emergenza può starci. Ma ora dobbiamo tornare all'equilibrio istituzionale: le Regioni devono poter decidere sulle materie di loro competenza o di competenza concorrente con lo Stato. Sarebbe più facile per tutti dire 'stiamo tutti a casa ancora 2 mesi' ma non è possibile per la nostra economia. Gli aiuti dello Stato non basteranno se non ripartiamo. Il Paese non può vivere di sussidi", ha concluso Toti.