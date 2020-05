Lavoro, la Lega: "Niente cassa integrazione per colpa del Pd"

Francesco Zicchieri, coordinatore del Lazio e vice capogruppo alla Camera della Lega, in una nota dichiara: "Il segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre, fa benissimo a lamentare il fatto gravissimo che ai lavoratori del Lazio in cassa integrazione non siano arrivati i soldi promessi".



"Questa mancata erogazione", spiega l'esponente della Lega, "sta determinando una situazione difficilissima per molte famiglie che si ritrovano nell'impossibilita' di pagare le bollette, fare la spesa o pagare gli affitti. Peccato che Astorre non dica il resto. La responsabilità di questo disastro è proprio del Pd, nelle persone del governatore Nicola Zingaretti e del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che hanno preferito annunciare le misure invece di attuarle per bene. Il tutto sulla pelle dei lavoratori del Lazio e di tutta Italia che in questa fase di lockdown sono stati abbandonati a loro stessi".