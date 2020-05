Coronavirus, gli States vogliono essere risarciti

Il consigliere per il commercio di Donald Trump, Peter Navarro, chiede che la Cina paghi risarcimenti per i danni economici conseguenti alla pandemia di Covid 19 provocata da Pechino. "Hanno inflitto danni terribili al mondo intero che ancora continuano - ha detto intervistato dalla Cnbc - un conto deve essere presentato alla Cina, non si tratta di punirli, ma metterli di fronte alla loro responsabilità".



Navarro, un economista noto per le sue posizioni fortemente anti Cina, ha ripetuto la stessa posizione in un'altra intervista a Fox News: "Credo con forza, e penso che anche gli americani lo credano, che la Cina ha inflitto trilioni di dollari di danni a questo Paese e ci debba essere una qualche forma di risarcimento".