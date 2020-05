Silvia, la protesta di FdI: "Il Governo ha finanziato il jihad"

"Ribadisco la mia rabbia per un Governo che, accettando il pagamento di un riscatto, ha di fatto finanziato gli jihadisti al-Shabaab, che secondo i dati resi noti dall'Africa Center for Strategic Studies di Washington, è il più letale gruppo jihadista in Africa". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale veneto Massimo Giorgetti (Fdi), ribattendo alle polemiche scaturite da un suo post su Facebook (poi cancellato), in cui manifestava il suo scontento per la liberazione di Silvia Romano.



"Così facendo, inoltre, il Governo italiano ha messo in pericolo tutti i nostri connazionali che operano in quell'area, perché l'Italia si e' dimostrata di poter essere un bancomat per il terrorismo", continua Giorgetti, che non ritratta le affermazioni del post e, dopo aver chiarito che "ciascuno è libero di fare le proprie scelte religiose", rivela però di essere sconcertato "nel vedere ostentare, in quel contesto, l'adesione a quella stessa religione che i terroristi di Al-Shaabab vogliono imporre con la forza".



Questo, attacca Giorgetti, "a parer mio è uno schiaffo a tutte quelle donne coraggiose che a quella sharia si ribellano in nome della libertà e della dignità e per questo vengono incarcerate, condannate, frustate in pubblico e spesso uccise". Quindi "a questo punto sono io che chiedo ai colleghi del Pd come tutto questo possa essere motivo di orgoglio per loro e per il loro governo", conclude Giorgetti sottolineando "di aver sempre onorato il mio ruolo di vice presidente del consiglio regionale garantendo i diritti dell'opposizione", ma di non voler per questo rinunciare "a essere uomo libero ed esprimere le mie opinioni anche se a qualcuno possono dare fastidio".