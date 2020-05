Dl Rilancio, Laforgia (LeU): "Istituire un reddito universale"

"Bisogna istituire un reddito universale che sostituisca quella miriade di interventi di sostegno alle persone e bisogna far sì che ogni euro speso per le imprese sia destinato all’aumento dell’occupazione e agli investimenti. Bisogna muoversi perché l’economia non aspetta". Lo dichiara il senatore di LeU Francesco Laforgia in merito al Dl Rilancio.