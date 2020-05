Silvia Romano, post shock del sindaco leghista

"Avete mai sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?". A scriverlo su Facebook il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, consigliere regionale della Lega in Regione Abruzzo, a proposito della conversione di Silvia Romano. Le proteste sui social hanno spinto il leghista a precisare: "L'ho sentita questa mattina su Radio Maria, non sono l'unico a pensarla così. Non mi sembra di aver detto niente di negativo; ho solo riportato un dato storico e oltre tutto non ho fatto nessun nome della ragazza. Ma comunque è una idea che gira sulle radio nazionali", ha aggiunto.

"La Lega prende le distanze in maniera perentoria dalle esternazioni del consigliere regionale Simone Angelosante, pubblicate sui social. Il partito ribadisce con ferma convinzione la propria linea: simili incauti concetti non dovrebbero mai essere pronunciati da nessuno. Mi riservo di valutare la vicenda in maniera più approfondita nelle prossime ore". A dichiararlo è il coordinatore della Lega in Abruzzo, il deputato Luigi D'Eramo.