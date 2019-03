Conte: "Oggi la prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova"

"Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure'. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook.