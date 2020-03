Il "corona" arriva in Parlamento: positivo Carlo Pedrazzini

C'è anche un deputato, il primo di cui si è venuti a conoscenza, tra i contagiati dal virus letale. Si tratta di Claudio Pedrazzini del Gruppo Misto. Lodigiano. I deputati che siedono negli scranni vicini a quelli di Pedrazzini sarebbero stati già informati perché possano prendere le dovute precauzioni. "Sto bene, ho solo qualche linea di febbre". E intanto spunta l'ipotesi di un supercommissario, anche se c'è chi dice no.



"Assolutamente non serve un supercommissario. Serve capire cosa fare: ad esempio la fornitura delle attrezzature sanitarie, e dare supporto su quello. Ma la macchina dello Stato sta funzionando". Lo ha detto il reggente del M5s Vito Crimi, ospite di Radioanch'io su Rai RadioUno. Quanto alla chiusura chiesta dalla Lombardia, "è necessario, sentendo il comitato scientifico, e i presidenti di regione, scegliere la soluzione migliore. Non seguire chi dice chiudete tutto, il giorno dopo aprite tutto e il giorno dopo ancora chiudete...". La convinzione di Crimi è che "usciremo presto da questa situazione, daremo agli altri Paesi europei la linea da seguire".



Sul lato economico, Crimi annuncia "misure forti" nel decreto al'esame del Cdm previsto per le 8,30: "Cigs in deroga a tutti, sospensione di mutui e scadenze", e altre misure per "congelare la situazione e dare la possibilità a commercianti, artigiani, partite Iva di essere sostenuti in questa fase acuta". Per trovare le risorse "non dovrebbe esserci più il concetto di tetto" al deficit: "Senza sparare numeri, ma bisogna stanziare quello che serve per riparare i danni e rilanciare l'economia".