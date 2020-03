Coronavirus: picco di contagi in un call center a Seul

Impennata di nuovi contagi da coronavirus a Seul. Sono 93 i nuovi casi riconducibili ai dipendenti di un call center della capitale sud-coreana e ai loro familiari, che fanno temere le autorità per la possibile ripresa dell'epidemia, dopo i dati in calo degli ultimi giorni. I nuovi contagi rappresentano il più grande cluster di casi verificatosi a oggi nella capitale sud-coreana.



"Seul assicura che risponderà in maniera sicura e meticolosa, in modo che la trasmissione nel call center non si sviluppi nei casi visti a Daegu e nel Gyeongsang settentrionale", ha detto il sindaco di Seul, Park Won-soon, in riferimento all'impennata delle scorse settimane in queste due località dovuta alla diffusione del contagio da un setta religiosa di imbecilli, che sconsigliavano le cure e sostenevano che si era immuni semplicemente tenendosi tutti per mano e pregando.



Secondo calcoli del ministero della Sanità, citato dall'agenzia Yonhap, cinque dei 207 dipendenti del call center - finora risultati negativi al test - risultano seguaci della setta Shincheonji a cui sono riconducibili oltre il 60% del totale dei contagi nel Paese.