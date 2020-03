Brusaferro: "I morti da coronavirus sono anziani con polipatologie"

"Tutte le morti che abbiamo" per il coronavirus in Italia "colpiscono purtroppo persone anziane, fragili, portatori di 3 o più patologie: persone estremamente fragili, che poi possono contrarre il coronavirus, che in una situazione di questo tipo di infezione, di fragilità, ovviamente sbilancia le cose". Lo ha chiarito Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1.



"Dobbiamo avere la consapevolezza che, analogamente a altri tipi di infezione alle vie respiratorie, come l'influenza, soprattutto le persone più fragili con polipatologie hanno le conseguenze più gravi. La stragrande maggioranza di queste persone decedute ha un'età molto alta e sono portatori di 2-3 patologie", ha concluso.