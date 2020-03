Spalanchiam le porte a tutti ma ora il mondo ci isola

In questo Paese di fessi e buonisti, che si straccian le vesti se una nave piena di immigrati viene bloccata nelle nostre acque, e pace se sperona pericolosamente una motovedetta nostrana, in questo Paese di accoglienza forsennata e scriteriata ecco che quando nel bisogno ci siamo noi, tutto il mondo ci chiude le porte.



Da Malta ce l'aspettavamo: han sempre fatto i furbi rifilandoci i clandestini e fregandosene delle leggi marinare che obbligano al soccorso; dovevamo aspettarcelo anche dall'Austria, che alla fine ha mantenuto la minaccia di bloccare i treni al Brennero. Vienna difatti oggi ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia. Ce ne ricorderemo al momento giusto, quando l'emergenza finirà, o continueremo a stare a novanta gradi?