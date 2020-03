Virus letale, arriva il test superveloce

"Un test rapido per individuare il Coronavirus è stato studiato da una multinazionale italiana, la Diasorin, che ha sede in Piemonte ma anche un'importante divisione di ricerca all’Insubrias Biopark di Gerenzano. Segno delle eccellenze che abbiamo in provincia di Varese". Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia.



"Le ricerche hanno consentito di arrivare ad un test che ottiene i risultati sulla positività o negatività entro 60 minuti - spiega Monti - la dimostrazione che la Lombardia, e la provincia di Varese nello specifico, sono in prima linea nella lotta contro l'epidemia". "Gli studi dei ricercatori - aggiunge - sono stati completati dagli esperti dello Spallanzani".



"Confidiamo - conclude Monti - che nelle prossime ore vengano presi a livello nazionale i provvedimenti necessari per contenere e sconfiggere questa malattia".