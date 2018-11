Svezia, Mattarella ricevuto dal re. Focus Ue, scienza e...immigrati

Il futuro della Ue e i forti rapporti bilaterali sul piano scientifico ed economico, ma anche il tema dei forum multilaterali e i migranti. Saranno questi i principali focus della visita di Stato di Sergio Mattarella in Svezia, mentre il Paese è ancora alle prese con la difficile formazione del governo a seguito di elezioni dall'esito quantomai incerto. Da lunedì sera a giovedì il Capo dello Stato sarà a Stoccolma e Lund per incontrare il re e la regina Carlo XVI Gustavo e Silvia.



Tra i principali appuntamenti della prima giornata di visita, martedì, il colloquio con il re e il pranzo di Stato, poi l'incontro con il presidente del Parlamento Andreas Norlen. La seconda giornata sarà dedicata a cultura e scienze: il capo dello Stato sarà all'Ericsson studio, poi all'Epicenter, un incubatore di aziende digitali, infine una visita al museo nazionale da poco riaperto e il ricevimento offerto ai reali all'Istituto italiano di cultura, un gioiello di architettura e design italiano firmato da Gio' Ponti in collaborazione con Pier Luigi Nervi.



Giovedì Mattarella si trasferirà a Lund, per una prolusione all'università e farà una visita all'European spallation source centre, la più vasta infrastruttura di ricerca europea e la più potente sorgente di neutroni di nuova generazione al mondo a cui l'Italia collabora con altri 16 paesi le cui prime operazioni di ricerca sono previste per il 2019. I temi che il re porrà al centro del colloquio con Mattarella, informa il sito dei reali svedesi, saranno digitalizzazione e sostenibilità, cooperazione europea, ricerca e cultura.



La Svezia e' uno dei paesi storicamente più europeisti, pur non facendo ancora parte dell'Eurozona ed essendo invece paese chiave di quella nuova Lega anseatica guidata dall'Olanda che pone condizioni molto rigoriste sui temi economici. Mentre non fa parte della Nato, anche se ha recentemente approvato un accordo di collaborazione che prevede esercitazioni comuni e la possibilità, per l'Alleanza, di dispiegare mezzi e truppe nel territorio svedese. Forte, invece, è il suo ruolo in ambito Onu.