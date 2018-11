Pedofilia Usa: nel cesto delle offerte pizzini con "via il vescovo"

La protesta dei fedeli contro i preti pedofili approda anche nelle messe: nella comunità cattolica di Buffalo, negli Stati Uniti, alcuni parrocchiani stanno usando il cesto della raccolta domenicale delle offerte per chiedere le dimissioni del vescovo Richard Malone.



Invece di mettere i soldi, come si fa durante la celebrazione, alcuni fedeli lasciano messaggi scritti a mano dando alla Chiesa una sorta di ultimatum: "torneremo a dare le nostre offerte quando il vescovo si dimetterà o sarà rimosso". Lo scrive la Cnn.



Monsignor Malone è finito sotto attacco quando un suo ex assistente, Siobhan O'Connor, ha fornito dei documenti ai media americani dai quali si evincerebbe che il vescovo non sanzionò sacerdoti della sua diocesi accusati di pedofilia.