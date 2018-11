Chiusure domenicali, Sala contro Di Maio: "Non rompermi le palle"

Chiusure domenicali, quale che sia la vostra posizione, pro o contro, una volta di più la Sinistra dimostra di credere di avere la "licenza di offendere". Perché se le frasi dette dal Primo Cittadino milanese all'indirizzo del vicepremier Luigi Di Maio le avesse dette un esponente del Centrodestra o dei Pentastellati nei confronti di un politico di Sinistra, si sarebbero aperte le cateratte del cielo. E i compagni avrebbero rispolverato il tradizionale ritornello della "pericolosa deriva fascista", quello che tirano fuori ogni qual volta cercan di contestare senza validi argomenti chi non la pensa come loro.



Ma vediamo ai fatti. Sabato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino", ha detto nel corso di un panel, "le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di turisti".



Sala rispondeva a una domanda sulla proposta di chiusure domenicali del vicepremier Luigi Di Maio, che per l'appunto è nato ad Avellino (e la frase ha assunto un leggero sapore razzista), nel corso di un dibattito sul 'lavoro al femminile' organizzato dal settimanale Elle. E alla fine anche al vicepremier pentastellato è saltata la mosca al naso: "Per il sindaco di Milano Sala i diritti delle persone sono una rottura di palle. Nessuno vuole chiudere nulla a Milano né da nessuna altra parte, ma chi lavora ha il diritto a non essere più sfruttato. Questo rompe la palle a un sindaco fighetto del Pd? E chi se frega!". Controrisposta del sindaco: "Quando il ministro Di Maio avrà lavorato nella sua vita il 10% di quanto ho fatto io, sarà più titolato a definirmi 'fighetto'. Non ho altro da aggiungere".