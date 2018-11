E' successo ancora,nella giornata di sabato si e' sfiorata la tragedia in via Tommaso Cannizzaro a Messina,si e' spezzato un ramo ed e' caduto in strada poteva succedere il peggio,ed e' per questo che il coordinatore della Lega Santa Teresa di riva Salvatore Trimarchi richiama l'attenzione dell'amministrazione comunale di Santa Teresa di riva,non deve accadere cio' che succede a Messina,per intenderci prima opoi facendo tutti gli scongiuri ci scappa il morto,per evitare tutto cio' basta fare un controllo della stabilita' dei pini che ci sono in via Roma con adeguata stumentazione e fatta da un professionista competente.