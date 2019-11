Furlan: "Sarà un autunno caldo. Manca politica industriale"

Ho l' impressione che vivremo presto un altro autunno caldo". Lo spiega Annamaria Furlan, segretaria della Cisl, in un'intervista alla Stampa. Osserva il caso Ilva, poi Alitalia, Whirlpool, Mercatone Uno, e "le 160 vertenze aperte da troppo tempo senza che la politica offra una visione industriale seria per il Paese. Al contrario, si respira un clima insopportabile, avverso alle imprese e ai lavoratori".



"La discontinuità - sottolinea - passa anche dalle politiche del lavoro, non può essere solo annunciata. Si inizino a trovare risorse per la crescita e lo sviluppo". Partendo da "quei 75 miliardi ancora bloccati per le grandi e medie opere infrastrutturali, ad esempio. Il fare impresa e la creazione del lavoro dovrebbero tornare centrali per il Paese. Invece, vedo che sono ancora teatro delle lotte divisive e divisorie tra partiti, come sta accadendo a Taranto per l' Ilva".