Ex Ilva, Boccia: "Al prossimo Cdm ci sarà il cantiere per Taranto"

"Nel prossimo consiglio dei ministri il premier presenterà all' ordine del giorno "il cantiere Taranto". Un intervento sull' area con progetti che avranno una ricaduta economica, sociale e ambientale. Si riuniranno stakeholders, associazioni, istituzioni locali e si metteranno in campo progetti concreti per costruire il futuro di Taranto". Perchè "Conte vuole davvero fare di Taranto un laboratorio". Lo spiega in un'intervista a Repubblica il ministro epr gli Affari Regionali, Francesco Boccia.



"L' Ilva e l' acciaio sono un asset centrale del paese. Ma ci sono le regole che vanno rispettate. È bene che Arcelor Mittal lo capisca: in Italia gli impegni contrattuali si rispettano. E poi ci sono cose poche chiare - aggiunge Boccia - «Questi signori lo scorso anno hanno fatto un' offerta e preso degli impegni. La congiuntura era prevedibile, così come i dazi. Se c' erano esuberi me li sarei aspettati in altre parti di Europa o in India; non a Taranto, nel nuovo investimento".



Boccia sottolinea che "la questione non è lo scudo. Se Mittal capisce che Ilva va sposata e non utilizzata le cose cambiano. Se Mittal non lo avesse ancora capito, dopo la visita del premier dovrebbe essere loro chiaro: non si possono fare ricatti sulla pelle dei lavoratori. Siamo pronti a reinserire lo scudo, scrivendolo per bene. Ma devono rinunciare ai 5 mila esuberi. Ci può essere anche uno sconto sull' affitto, ma solo se Arcelor si impegna a nuovi investimenti. Solo così la partita si può riaprire".