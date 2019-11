Salvini: "Al voto dopo l'Emilia Romagna. Si fanno male da soli"

"Penso di sì probabile, non lo escludo, me lo auguro. Noi siamo pronti. Questi al governo si fanno male da soli, fanno tutto da soli anche se non facessimo nulla, anche se non ci fossero le regionali, ma noi ci diamo dare fare. Vedrai che sorpresa in Emilia-Romagna. Ma vi rendete conto che i 5 stelle ancora discutono se presentarsi o no? Se non presentano liste qui e in altre Regioni scompaiono dalla faccia della Terra". Lo spiega il leader della Lega, Matteo Salvini, in un colloquio riportato oggi dalla Stampa.