Ieri per la quarta volta in quattro anni si è votato in Spagna per le politiche

Elezioni in Spagna: VOX vola al 15% e diventa la terza forza politica nazionale

In piena crisi il PSOE del premier Pedro Sánchez, che perde tre deputati e si ritrova ancora senza una maggioranza in Parlamento. Vero e proprio trionfo per i sovranisti di Santiago Abascal che, soprattutto fra le giovani generazioni, sta facendo breccia denunciando il caos del separatismo, l’immigrazionismo e le varie paturnie politicamente corrette dei Socialisti, dal “feminismo debe tomar el poder político”, alla riesumazione delle spoglie dell'ex Capo di Stato spagnolo Francisco Franco