Borseggi in Stazione Centrale, Bastoni: “Questore e Sindaco diano segnali di vita”

“Chi reagisce viene aggredito, Questore e Sindaco diano segnali di vita.” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega commenta l’aggressione subita ieri da un milanese ad opera di una banda di borseggiatrici già filmate e fotografate più volte da altri cittadini mentre erano intente a derubare soprattutto turisti nell’area della Stazione Centrale. Il video dell’aggressione è visibile sulla pagina Facebook del consigliere leghista. “Se non si è in grado di debellare il borseggio mi chiedo - continua Bastoni - quali garanzie Questura e Comune di Milano siano in grado di offrire ai milanesi sul fronte sicurezza. Dove è l’Unità di Prevenzione dei Reati Predatori della Polizia Locale? Polizia di Stato e Carabinieri cosa fanno?”.



Bastoni ricorda che Milano è capitale italiana dei reati e, tristemente, prima in classifica proprio nei "furti con destrezza", ossia i borseggi, con ben 895,2 ogni 100mila abitanti. “Ho più volte sollecitato ATM a vietare l’accesso a quei gruppetti di borseggiatrici, in prevalenza di etnia Rom e spessissimo già identificate e denunciate, nei mezzanini della metropolitana per violazione dell’articolo 4 comma 13 delle Norme per i Passeggeri, senza però aver mai ricevuto risposta”.



Bastoni conclude rammentando che la Procura di Milano nel 2016 ha emanato una circolare in cui si invitavano le Forze dell’Ordine a liberare subito dopo il fermo queste borseggiatrici una volta dichiaratesi incinte. “Il Codice Penale prevede in questo caso il differimento dell’esecuzione della pena ma da lì a lasciarle andare a spasso indisturbato ne corre. È il modo migliore per garantire loro l’impunità totale e la ricaduta sui cittadini è la totale sfiducia verso la magistratura”.