Nemesi nera, in libreria il nuovo libro di Fabrizio Carcano

Buone notizie per gli estimatori, e sono veramente tanti, anche all'estero, del 64enne giallista ed autore di noir Fabrizio Carcano, lombardo doc, apprezzatissimo narratore che da anni ci fa sognare con le intriganti avventure del commissario Ardigò. Una volta di più Carcano non tradisce le aspettative dei lettori e ci regala una nuova perla, Nemesi nera (edito da Mursia, pagg. 308, Euro 17,00). Se il titolo è già tutto un programma, l'incipit lascia addirittura a bocca aperta.



“Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all’altro: frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all’altro” (Antico Testamento, Levitico 24, 19-20); è questa l’antica legge biblica alla base della scia di delitti raccontati nel l’ultima fatica letteraria del "Dan Brown milanese", così ribattezzato dai suoi estimatori per via del successo del suo romanzo d’esordio Gli Angeli di Lucifero (Mursia, pagg. 730, Euro 22,00), il più scaricato nel 2017 dai lettori milanesi nelle metropolitane nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano da leggere’, con 17mila download in 80 giorni.



Ma veniamo alla nuova fatica letteraria. Nei giorni freddi di San Valentino si susseguono nel capoluogo lombardo una serie di feroci omicidi rituali, rivendicati attraverso messaggi enigmatici depositati nelle chiese del centro storico, da Santa Maria degli Angeli a Santa Maria della Passione passando per San Gottardo in Corte; a indagare sui misteriosi delitti è ancora una volta il Commissario Bruno Ardigò. Un noir dove si intrecciano religione, legge e giustizia, separate da un confine invisibile.



“Ancora una volta racconto il centro di Milano, le sue bellezze e i suoi misteri, accompagnando i lettori nelle chiese intorno al Duomo e in alcuni angoli meno conosciuti della città, sulle tracce di un assassino atipico, che rivela con i propri omicidi la sua missione sanguinaria richiamandosi alla legge arcaica, che sostituisce alla giustizia la vendetta, identificata nella dea pagana della Nemesi”, racconta Fabrizio Carcano. “Nel giro di due settimane girerò ben 14 librerie fra Milano e Lombardia con l’obbiettivo di far conoscere ai lettori il mio nuovo libro e non vedo l’ora di allargare il tour in primavera alle altre città italiane. Il contatto con i lettori è nel mio DNA, mi piace ascoltare, raccogliere e condividere con le persone le loro impressioni”.



Il libro verrà presentato da Fabrizio Carcano in anteprima a Milano alle ore 18,00 di sabato 16 novembre presso la Libreria Giunti Al Punto di Via Vitruvio 43 e domenica 17 novembre alle ore 12,30 presso il Circolo Arci Bellezza in Via Giovanni Bellezza, 16/A, evento all’interno della manifestazione Bookcity 2019, seguito da un firmacopie alle ore 18,30 presso laFeltrinelli Libri e Musica di Piazza Piemonte, 2/4.



Fabrizio Carcano (Milano 1973) è giornalista professionista e scrive per «Il Giorno», «Superbasket», «Bergamo Sera» e «Affari Italiani». Nemesi Nera è il suo undicesimo romanzo noir dedicato ai misteri e al fascino di Milano dopo Gli angeli di Lucifero (2011), La tela dell’eretico (2012), Mala Tempora (2014), L’ultimo grado (2014), L’erba cattiva (2015), Una brutta storia (2016), Il Mostro di Milano (2017), In nome del Male (2018), Il codice di Giuda (2018) e Milano Assassina (2019).