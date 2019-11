Calderoli: "Erdogan riempie l'Europa di jihadisti"

"La Turchia ha iniziato ad espellere i jihadisti di nazionalità europea rientrati dalla Siria rimandandoli negli Stati di provenienza: per ora non siamo coinvolti ma sarà solo questione di tempo e prima o poi ne arriveranno anche in Italia. E temo sarà una questione di tempo, purtroppo, per il primo attentato jihadista in una città europea…".



"In questi ultimi anni l’Europa ha dato sei miliardi al sultanato di Ankara eppure il dittatore Erdogan ci minaccia di farci invadere da milioni di profughi siriani che si è impegnato ad ospitare e stiamo parlando di un dittatore che ha invaso la Siria in violazione di ogni norma internazionale, causando morti, feriti e sfollati, facendo liberare i jihadisti detenuti dai curdi e facendo rialzare la testa ad un Isis morente. Ma qualcuno mi spiega gentilmente cosa c’entra Erdogan con il mondo occidentale e con la democrazia? Se qualcuno in futuro dovesse ancora parlare di Turchia in Europa sarà bene imporgli un trattamento sanitario obbligatorio…". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.