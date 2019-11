L'Ue stanzia 55 milioni per aiutare il Sudan

Cinquantacinque milioni di euro saranno stanziati dall'Unione Europea per aiutare le vittime della crisi alimentare in Sudan. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione Ue. Nel comunicato si riferisce di almeno otto milioni di persone in difficoltà nel Paese, con 6,3 milioni di queste "che non hanno abbastanza cibo per soddisfare le loro esigenze".



Secondo il commissario Ue uscente per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, "mentre le condizioni di vita di milioni di persone in Sudan sono complicate dalle molteplici crisi che il Paese ha dovuto affrontare", l'Ue "sta intensificando l'assistenza di emergenza ai più bisognosi", accogliendo con favore "i recenti annunci del nuovo governo transitorio sudanese" sulle sue intenzioni di facilitare la fornitura di assistenza umanitaria.