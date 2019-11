L'America lascia solo seicento soldati in Siria

Gli Stati Uniti intendono mantenere 5-600 soldati impegnati in operazioni di contrasto allo Stato Islamico nel nord est della Siria. E' quanto ha detto all'Abc il capo degli Stati maggiori riuniti americani , generale Mark Milley. "Saranno sicuramente meno di mille", ha detto domenica Milley, riferendosi al numero di militari presenti quando il presidente Donald Trump ha ordinato il mese scorso un completo ritiro di fronte all'offensiva turca nel paese arabo. Trump è pero stato poi persuaso da consiglieri e parlamentari amici, come Lindsey Grahaham, a mantenere una parte delle truppe sul terreno, per "mettere al sicuro il petrolio" dalle mire di militanti jihadisti o del regime siriano.



Intervistato al programma "This Week" dell'Abc, Milley ha affermato che il numero di truppe destinato a rimanere "sarà probabilmente nel quadro dei 500, forse 600". Milley non ha menzionato il petrolio, ma ha affermato che "vi sono ancora combattenti dell'Isis nella regione".



"Se non manteniamo la pressione - ha aggiunto - c'è una vera possibilità che si avverino le condizioni per una ripresa dell'Isis".

"Gli obiettivi rimangono gli stessi - ha rimarcato - la disfatta durevole dell'Isis".