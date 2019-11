Beppe Sala, Bastoni: “Fa credere agli elettori Pd che Milano è sicura”

“Una felpa da rapinatore, poi scattano anche le manette?” ironizza Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, all’ennesimo esibizionismo di Beppe Sala che, nel suo profilo Instagram, si fa immortalare con la felpa de La Casa di Carta e il nome di una dei protagonisti, Tokyo, impersonata dall’attrice spagnola Úrsula Corberó.



“Sala scherza lanciando la sua candidatura per vestire i panni del rapinatore nella fortunata serie televisiva di Netflix”, prosegue Bastoni. “È un ottimo attore, riesce anche a far credere di essere un Sindaco. E per uno del Pd non è poco di questi tempi.” Bastoni conclude ricordando le disavventure giudiziarie dei sindaci Pd e “non vorrei che la felpa da rapinatore sia di cattivo auspicio per Sala. In fondo rapina per rapina, quelle che subiscono i milanesi sono tragicamente reali. La città è ben salda al primo posto in Italia per reati commessi.”