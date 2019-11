Andrea Monti: “Detassare chi si impegna a rigenerare luoghi abbandonati o degradati”

"La rigenerazione urbana è la strada per uno sviluppo sostenibile, che concili la necessaria tutela del territorio con le esigenze di crescita, ed è quella la rotta tracciata nel Progetto di Legge che verrà discusso martedì dal Consiglio regionale.” Così Andrea Monti (Lega), vice presidente della Commissione Territorio annuncia un Ordine del Giorno al testo, dove si chiedono sgravi fiscali per la aziende che andranno ad installarsi in ambiti di rigenerazione.



“Occorre agire su più fronti – spiega l’esponente leghista – e in questo senso ritengo sarebbe l’indole produttiva della nostra Regione può diventare una preziosa risorsa. Se da un lato vogliamo offrire ai Comuni strumenti innovativi per porre in essere il virtuoso processo della rigenerazione urbana, specialmente in aree ex industriali, dall’altro occorre ‘invogliare’ le aziende a fare la loro parte, scegliendo proprio questi ambiti per future installazioni. Ritengo sia giusto detassare, o comunque premiare, chi si impegna nell’opera di strappare dal degrado certe zone della nostra Lombardia, che purtroppo negli anni sono diventate sempre più numerose. Le Istituzioni devono fare la loro parte, ma è solo mediante la collaborazione con il privato che si può innescare il processo virtuoso necessario a sconfiggere l’abbandono”.



“Questo Ordine del Giorno dunque, che vede l’ok da parte della Giunta regionale e verrà presentato durante la discussione della Legge in Aula, parte proprio dal principio sopraesposto. Chiederemo alla Regione di valutare la possibilità, nei limiti del bilancio, di porre in essere sgravi fiscali all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per quelle realtà economiche che decideranno di insediarsi negli ambiti che saranno oggetto di rigenerazione urbana, con lo scopo di dare nuova vita a queste aree ed evitando così il consumo di porzioni preziose del nostro territorio. Non possiamo fare a meno di ringraziare – conclude Andrea Monti – l’Assessore al Territorio Pietro Foroni e l’Assessore al Bilancio Davide Caparini per la collaborazione e la sensibilità dimostrata sul tema. ”