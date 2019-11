Mondiale Enduro del 2020 nell’Oltrepò pavese, Mura: “Occasione importante per il nostro territorio”

“La 95esima edizione della ISDE del 2020 coinvolgerà attivamente la nostra provincia di Pavia. Non solo, infatti, avrà come base l'aeroporto di Rivanazzano Terme, ma proprio in Oltrepò si svolgeranno anche parte delle prove”. Lo annuncia con soddisfazione Roberto Mura, Consigliere del Comune di Pavia e Presidente di Commissione al Pirellone, che nei giorni scorsi si è recato in Portogallo presso l’Autodromo di Portimao, invitato ad intervenire in occasione della presentazione ufficiale della “Sei Giorni 2020”.



“E’ stato per me un onore come Consigliere Regionale del territorio pavese in Regione Lombardia, la prima regione italiana con 10 milioni di abitanti e motore economico dell’Italia e dell’Europa. Il prossimo anno avremo l’importante opportunità di ospitare una manifestazione sportiva di grande rilevanza, che richiama ogni anno sportivi e appassionati da tutto il mondo. Una vetrina imperdibile per il nostro territorio che dovremo sfruttare con intelligenza e in maniera propositiva, soprattutto attraverso un grande lavoro di squadra".



"Sono sicuro, - conclude Mura - che lavorando in stretta sinergia, le tante realtà pubbliche e private coinvolte come Moto Club Pavia, Regione Lombardia, Comune di Pavia, Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese sapranno garantire la riuscita dell’edizione 2020 e un ottimo ritorno per il nostro territorio. Come consigliere regionale e comunale, sono e sarò in prima linea affinché questo risultato venga raggiunto nel migliore dei modi”.