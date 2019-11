Gelmini: "Provenzano irragionevole, il Governo si scusi"

"Giuseppe Provenzano accusa irragionevolmente Milano di egoismo. Per il ministro per il Sud il capoluogo lombardo 'attrae ma non restituisce quasi più nulla di quello che attrae'. Parole senza senso. Il governo chieda scusa ai milanesi e prenda le distanze da queste affermazioni". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.